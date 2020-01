Barça, les adieux de Valverde

Ernesto Valverde a publié sa première déclaration suite à la confirmation de son licenciement en tant qu'entraîneur de Barcelone.

"Je voudrais remercier le président Josep Maria Bartomeu et le conseil d'administration de m'avoir donné l'opportunité de coacher l'équipe première et leur confiance pendant tout ce temps".

Barcelone - Qui est Quique Setien, le nouvel entraîneur des Blaugrana ?

"Je voudrais également remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé au Club pour leur soutien et la façon dont elles m'ont traité pendant les deux saisons et demie, en particulier celles qui travaillent dans et autour de l'équipe et avec qui j'ai partagé de nombreux moments à la Ciutat Esportiva et lors de voyages à l'extérieur", a ajouté le tacticien de 55 ans dans des propos relayés par AS.

"Bien sûr, je voudrais remercier les joueurs pour tous leurs efforts qui nous ont permis de remporter quatre trophées ensemble. A partir de ce jour, je leur souhaite bonne chance et au nouvel entraîneur Quique Setién également."