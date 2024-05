Barça, le remplaçant de Xavi s'exprime

L'ancien joueur de Barcelone Rafael Marquez a refusé de répondre aux questions concernant le remplacement de Xavi Hernandez à la tête de l'équipe.

La situation concernant l'avenir de Xavi au sein du club reste incertaine après quelques jours en dents de scie en Catalogne.

La décision de Xavi de revenir sur sa position antérieure concernant son départ de Barcelone semblait avoir apaisé les tensions, tandis que les plans pour la saison prochaine prenaient forme.

Cependant, Xavi doit maintenant s'entretenir avec le président du club, Joan Laporta, dans les prochains jours, suite à des commentaires sur les objectifs du club en matière de transfert.

Marquez a été pressenti pour passer du Barca Atletic (réserve) à l'équipe première au début de l'année et son nom est de nouveau sur la table.

Alors que les spéculations vont bon train, Marquez a insisté sur le fait qu'il ne se concentre que sur les prochaines séries éliminatoires, alors que son équipe vise la promotion de la Primera Federacion (troisième niveau).

« Je me concentre sur les éliminatoires. Je me concentre sur le présent pour essayer de tirer le meilleur parti possible de la situation actuelle", a déclaré Mundo Deportivo.

L'équipe de Marquez s'est déjà qualifiée pour les play-offs, mais elle a raté la qualification automatique au profit du Deportivo la Corogne, champion du Nord.