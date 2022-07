Barça : le remplaçant de Piqué déjà connu ?

Le FC Barcelone ne s'attend pas à signer Martínez s'il parvient à conclure l'accord avec Jules Koundé, mais le défenseur de l'Athletic Bilbao est considéré comme une option pour l'année prochaine.

Sauf surprise, Iñigo Martínez ne rejoindra pas Barcelone cet été si Jules Koundé arrive au Camp Nou. Les Catalans ne pensent pas qu'il soit possible de signer les deux défenseurs centraux en même temps.

Cependant, l'entraîneur principal du Barça, Xavi Hernández, est un fan de Martínez et l'a placé sur sa liste de recrues potentielles pour la saison 2023/24. Le défenseur espagnol est en fin de contrat à l'Athletic Club l'été prochain, il peut donc négocier un transfert gratuit vers un autre club à partir du 1er janvier 2023.

Martínez, qui a eu des contacts avec le Barça et entretient de très bonnes relations avec les internationaux espagnols de l'effectif blaugrana, notamment Sergio Busquets, a été informé qu'il est possible que Gerard Piqué ne soit plus au Barça en 2023/24, ouvrant ainsi la voie à l'arrivée du joueur de l'Athletic.

Xavi et son staffurveilleront également l'évolution d'Andreas Christensen et d'Eric García. S'ils constatent des lacunes, le Barça tentera de faire signer Martínez.