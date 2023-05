Barça : Le prix choquant de Koundé dévoilé

Le FC Barcelone aurait déjà fixé un prix pour le jeune défenseur central français Jules Koundé.

Le joueur de 24 ans serait prêt à quitter les Blaugrana cet été, mais ces derniers exigeront une somme considérable de 80 millions d'euros pour le Français.

La nouvelle est tombée mardi : Koundé n'a pas demandé à être transféré, mais il est prêt à quitter Barcelone en raison de sa position au sein du club. Il avait été promis à Kounde qu'il jouerait au milieu de la défense, mais Xavi Hernandez n'ayant pas d'autre choix, Kounde a été contraint de jouer au poste d'arrière droit pendant une grande partie de la saison.

Craignant de subir le même sort la saison prochaine, le Français prend les choses en main. Actuellement, Andreas Christensen et Ronald Araujo jouent tout simplement mieux que lui, mais Koundé n'a pas eu l'occasion de se battre au milieu de terrain cette saison, ni d'y avoir une continuité.

Toni Juanmarti affirme que Kounde suscite toujours l'intérêt de l'Angleterre, la Premier League étant vraisemblablement la seule à pouvoir se permettre de débourser 80 millions d'euros. Plusieurs équipes étaient intéressées l'été dernier, y compris Chelsea sous la direction de Thomas Tuchel. Bien que le manager allemand soit à la recherche d'un défenseur central cet été, il considère le défenseur central comme un latéral droit.

Étant donné que Koundé est arrivé pour 50 millions d'euros l'été dernier, que le FC Barcelone est dans l'embarras avec sa limite salariale et qu'il ne fait actuellement pas partie de son équipe de départ, il pourrait être tenté d'accepter une offre importante. Cependant, la perte de Kounde entraînerait un coût d'opportunité. Christensen et Araujo sont tous deux plus sujets aux blessures et, avant cette saison, beaucoup pensaient que le plafond de Kounde était bien plus élevé.