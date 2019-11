Barça, le message fort de Suarez sur la concurrence !

Interrogé sur le recrutement d'un concurrent à court terme, Luis Suarez a affiché une grande sérénité.

Toujours aussi efficace devant le but mais moins incisif et clinquant dans le jeu depuis quelques années, Luis Suarez n'est plus la référence mondiale à son poste, fort logiquement.

L'artilleur uruguayen du Barça, arrivé en Catalogne à l'été 2014, pourrait voir arriver un concurrent direct à son poste dans les mois qui viennent. Ces dernières semaines, le nom de l'avant-centre de l' Lautaro Martinez est notamment revenu dans la presse espagnole.

Malgré un contrat courant jusqu'en 2021, le principal intéressé est parfaitement conscient de la situation, et il ne s'en cache pas. Le numéro 9 estime même que l'arrivée d'un renfort à son poste serait tout bonnement positive pour lui.

"Que le club soit à la recherche d’un n° 9 n’est pas du tout étonnant, c’est la réalité du football", a-t-il expliqué dans des propos accordés au journal Ovacion. "Je l’ai déjà dit il y a un certain temps, un jour viendra où mon âge ne me permettra pas d’être à la hauteur de ce dont le a besoin pour être compétitif, mais tant que je peux, tant que j’ai la force, ce serait mieux qu’on me ramène un concurrent".

"Ce sera mieux parce que je serai obligé de donner encore plus, ce sera mieux pour le club parce qu’il y aura plus de choix et de concurrence et ce sera mieux pour l’avenir parce que le club pourra préparer un footballeur avec l’aide de ceux qui sont encore là", a-t-il conclu.