Barça : Le message de Xavi à Dembélé

L’aventure d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone semblait toucher à sa fin, mais la tendance semble aujourd’hui s’inverser le concernant. S’étant totalement relancé sous la tunique blaugrana depuis le début de la deuxième partie de la saison, l’international tricolore n’exclut désormais pas une prolongation de contrat. Ça serait même l’option qui est actuellement privilégiée, aussi bien par lui, son employeur, ainsi que son coach

Xavi couvre Dembélé d’éloges

Cette semaine, le quotidien L’Equipe a indiqué que la direction barcelonaise a fait le premier pas pour tenter de relancer les négociations avec l’ancien rennais. Une initiative qui a été bien accueillie, d’autant plus que l’entraineur Xavi pousse personnellement en faveur d’un rapprochement.

Ce dernier étant convaincu que le champion du monde pourrait être son homme fort pendant de longues années et il n’a pas envie d’aller lui chercher un remplaçant dès la prochaine intersaison.

En conférence de presse ce samedi, le technicien catalan a d’ailleurs confié être très heureux par rapport à l’apport de son ailier français : "Je vois Dembélé très heureux, content et impliqué. Je n'ai pas une seule plainte à son sujet et ce qui se passe dépend de lui. Il me semble être un joueur de haut niveau, le meilleur à son poste. Il connaît le projet ici et s'il veut rester, il doit en parler au club."

Il y a quelques jours, Joan Laporta, le président barcelonais, avait affirmé qu’il n’avait rien contre le fait de prolonger Dembélé, pour que chaque partie s’y retrouve. La direction du club l’a donc pris au mot et tout plaide désormais en faveur d’une issue favorable.