Barça - Lautaro, Umtiti, Garcia… Le point sur le mercato !

Sergino Dest arrive ! Mais ensuite ? Au niveau des départs attendus ou des arrivées espérées, Goal fait le point pour vous.

25 millions d’euros, payables en plusieurs fois. Comme nous vous l’expliquions ce lundi, Sergino Dest va quitter l’Ajax Amsterdam et rejoindre le FC Barcelone, qui tient donc son nouveau latéral droit. Mais quid de la suite du mercato des Blaugrana ?

Finances délicates obligent, le Barça va devoir dégraisser. L’arrivée de Dest sera officialisée ce lundi ou mardi, mais il n’y aura pas d’autres transferts cette semaine selon nos informations. Et il est possible que cela se poursuive jusqu’à la fin du mercato !

Umtiti, Rafinha et Todibo manquent d’offres

Car dans tous les cas, le Barça va devoir vendre avant d’acheter. Qui sont les candidats au départ ? Samuel Umtiti, mais ce dernier ne retournera pas à . Le défenseur central manque d’offres, tout comme Rafinha et Jean-Clair Todibo dans ce mercato post-Covid forcément chamboulé…

D’après nos informations, la porte de sortie devrait également être indiquée à Martin Braithwaite, alors que le Barça a terriblement besoin d’un buteur. Mais en Catalogne, on parle d'abord… d'Eric Garcia, défenseur central de , dont Koeman continue de réclamer l'arrivée.

Défenseur central ou buteur, quelle priorité ?

Pour Garcia comme pour l’autre priorité des Catalans, à savoir recruter Lautaro Martinez, l’affaire s’annonce toutefois (très) compliquée. Avec son énorme masse salariale, le Barça va devoir vendre avant d’acheter, et il est peu probable de le voir gagner assez d’argent au vu des joueurs sur le départ.

Selon plusieurs sources, le Barça ne serait d'ailleurs pas en mesure de payer les 30 millions d'euros réclamés par l'Olympique Lyonnais pour Memphis Depay. La formation catalane tenterait donc de négocier un échange, mais Jean-Michel Aulas a d'ores et déjà dit non à Umtiti, et aucun autre joueur barcelonais n'a été lié aux Gones depuis le début du mercato.