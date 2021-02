Barça, Laporta réagit à la rumeur Haaland

Joan Laporta, le candidat à la présidence du Barça, a réagi à la rumeur qui annonce Erling Haaland comme futur transfuge des Blaugrana.

Erling Haaland, l’un des attaquants les plus prolifiques du moment, est continué à être annoncé en Espagne. On lui prête des touches avec le Real Madrid, mais aussi avec le FC Barcelone. En manque de buteur depuis le départ de Luis Suarez à l’Atlético Madrid, les Blaugrana seraient prêts à miser sur lui dès l’été prochain.

Pour savoir ce que le club catalan prévoit de faire concrètement il faut cependant attendre la fin des élections présidentielles. Tout projet ou plan pour le futur dépendra de l’identité de celui qui débarquera au Nou Camp.

Joan Laporta fait partie de ces prétendants. Et le célèbre avocat, qui avait déjà dirigé le Barça entre 2003 et 2010, a été interrogé sur la possibilité d’un raid pour le recrutement du prodige norvégien du Borussia Dortmund. Un prodige qui vient d’inscrire son 18e but en Ligue des Champions (en seulement 13 matches disputés).

« Déterminé à convaincre Messi de rester »

« Si on doit améliorer l’équipe, j’ai déjà les cartes prêtes pour les joueur », s’est contenté de répondre Laporta à ESPN suite à l’évocation du nom de Haaland. « J’ai les cartes pour faire face à toutes les situations. Les supporters du Barça peuvent être sûrs que leur club sera bientôt à nouveau prospère ».

Relancé ensuite sur le cas de Lionel Messi, dont on ne connait toujours pas les intentions, Laporta a tenu à afficher son optimisme : « Je reste déterminé à convaincre Messi de continuer au Barça. Dans la limite de nos possibilités, en compétition contre des clubs qui peuvent le payer beaucoup plus, je vais essayer de le convaincre de continuer et de nous aider à construire le Barça du futur. »

Enfin, le postulant au trône blaugrana a aussi donné son avis sur la raclée prise contre le PSG en Ligue des Champions (1-4). Plutôt que de ruminer cette débâcle, il a essayé de se projeter vers la suite et ce match retour à Paris : « Nous irons à Paris sereinement et pour maintenir notre dignité. Mais nous devrions avoir à l’esprit la possibilité de renverser le score, même si cette fois c'est plus difficile. Nous l'avons fait avant ».