Barça : Laporta n’en veut pas à Koeman

L’homme fort de Barcelone, Joan Laporta, a refusé de riposter à Ronald Koeman. Il n’en a dit que du bien, même si ce dernier l’a récemment critiqué dans les médias.

Laporta préfère se rappeler de Koeman le joueur

Koeman, limogé plus tôt cette saison de son poste du côté du Camp Nou, a déclaré dans la presse qu'il ne reviendrait pas au Camp Nou tant que Laporta restera président. Il a en outre pointé du doigt son manque d’honnêteté et le fait qu’il ne lui ait pas accordé la même confiance qu’à son successeur, Xavi.

Laporta a déclaré dimanche soir: "Ronald Koeman est un héros de Barcelone, je me souviens de lui à Wembley-92 marquant le but qui a valu au Barca notre première Coupe d'Europe. Ensuite, je me souviens de lui comme de l'entraîneur de l'équipe première qui a eu le courage de promouvoir de très jeunes joueurs. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas continué, je ne m'attarderai pas sur d'autres choses."

Le pire entraineur du Barça depuis 2003

Le Hollandais a quitté le Barça avec une coupe du Roi au palmarès. Cela étant, son bilan global des 16 mois passés au club est pour le moins décevant. Il a quitté le Nou Camp avec un total de 39 victoires, 12 nuls et 16 défaites en 67 matches. Son pourcentage de victoires dans toutes les compétitions s'élève à seulement 58%, ce qui est le plus bas de tous les entraineurs qui ont coaché cette équipe durant au moins cinq parties depuis Radomir Antic (50%), qui avait été sur le banc pendant 24 parties en 2002-03. Même Setien, son malheureux prédécesseur, a réussi à remporter 64% de ses 25 matchs aux commandes.

Actuellement, Koeman est pressenti pour reprendre la sélection de son pays après le Mondial au Qatar, en remplacement de Louis van Gaal.