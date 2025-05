Barça : Laporta ferme la porte à Haaland et Nico Williams

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a écarté l'idée de deux recrutements majeurs cet été pour les Blaugrana

Le directeur sportif, Deco, a évoqué l'idée de recruter un autre attaquant cet été, et l'âge de Robert Lewandowski est un autre sujet de discussion, avec une incertitude quant à la date et à l'éventuelle recrue d'un remplaçant.

Depuis son arrivée au club, Laporta s'est principalement illustré par des recrutements de premier plan, mais, fait inhabituel, il s'est montré discret sur l'idée de deux joueurs de but fortement cités par les Blaugrana lors de son second mandat. Le rêve initial, avant la signature de Robert Lewandowski, était Erling Haaland.

« Dans la vie, presque rien n'est impossible, mais je ne pense pas que ce soit ce à quoi nous pensons actuellement. Une telle signature… Il vient également de prolonger avec Manchester City », a commenté Laporta à propos de Haaland, lors d'une interview avec TV3. Parallèlement, il a également éloigné Barcelone de Nico Williams, largement pressenti comme leur cible principale l'été dernier.

L'article continue ci-dessous

« Nico Williams était l'un des candidats la saison dernière, mais nous avons opté pour Olmo, et d'autres options sont actuellement à l'étude. »

Barcelone a proposé une prolongation de deux ans à Wojciech Szczesny, après sa sortie de retraite pour débuter la conquête de trois trophées. Laporta a semblé minimiser l'idée que les Blaugrana recrutent un joueur important dans les buts cet été.

« Je sais qu'ils parlent d'améliorer chaque secteur de l'équipe. Concernant le gardien… pourquoi avons-nous recruté Tek ? Parce qu'Inaki était performant, mais Deco et l'entraîneur demandaient de l'expérience, et je pense que cela s'est plutôt bien passé, et nous espérons qu'il continuera, mais la balle est plus dans son camp que dans le nôtre. Notre intention est qu'il reste. »