Barça : la volte-face inattendue de Lewandowski

Robert Lewandowski aborde une phase charnière de son aventure au FC Barcelone. À 37 ans, l’attaquant polonais arrive au terme de son contrat et voit logiquement son avenir s’inscrire en pointillés. Malgré des statistiques toujours impressionnantes – 109 buts en 164 matches depuis son arrivée en 2022 –, le Barça réfléchit à un renouvellement de son secteur offensif, avec la volonté d’intégrer un profil plus jeune à court terme.

Lewandowski ouvert à un transfert en MLS

Selon plusieurs sources concordantes, Lewandowski serait désormais ouvert à une expérience en Major League Soccer. Des discussions positives auraient déjà eu lieu avec le Chicago Fire, club ambitieux désireux de frapper fort sur le marché. Contrairement à certaines idées reçues, la question salariale ne constituerait pas un obstacle majeur pour la franchise américaine, prête à accueillir une star de ce calibre dès la fin de la saison.

Un temps évoqué du côté de l’Inter Miami, où évolue Lionel Messi, Lewandowski semble privilégier une autre destination. Le projet sportif proposé par Chicago, combiné à un rôle central au sein de l’équipe, aurait pesé dans la balance. Pour le Polonais, l’idée n’est pas seulement de conclure sa carrière, mais de rester compétitif tout en découvrant un nouveau contexte.

Ce possible départ marque un tournant symbolique. Lewandowski n’exclut plus une sortie de l’élite européenne, lui qui a longtemps incarné l’exigence du très haut niveau. Pour le Barça, ce volte-face inattendu s’inscrit dans une transition assumée. Pour Lewandowski, il s’agit peut-être d’un dernier défi, différent, mais cohérent avec la fin d’un cycle déjà pleinement accompli.