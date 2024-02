Barça, l'incroyable rebondissement

Le FC Barcelone va devoir faire des sacrifices lors du prochain marché des transferts, et il est probable qu'il devra vendre au moins un ou deux joueurs considérés comme des titulaires. L'identité de ces joueurs est une question qui pourrait définir le mandat de Deco en tant que directeur sportif, ainsi que la décision de l'entraîneur. Cependant, il a plus d'options sur la table que Mateu Alemany.

L'article continue ci-dessous

Selon Esport3, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong est prêt à quitter Barcelone pour la première fois. Compte tenu de la situation du club, qui va perdre Xavi Hernandez en tant que manager, de Jong est déçu par le club et sa direction, et envisagerait de partir.

Il y a deux ans, il a été poussé vers la sortie par Barcelone, mais a refusé de partir, car il était heureux de sa vie en Catalogne et déterminé à continuer dans le club de ses rêves. Manchester United était très intéressé avant de signer Casemiro au Real Madrid, mais il est peu probable qu'il soit à nouveau sur les rangs pour obtenir sa signature. S'il doit partir, il veut que ce soit pour un club qui peut réellement aspirer à gagner la Ligue des champions.

Naturellement, de Jong est l'un des meilleurs joueurs du club et il y aura une réticence immédiate à vendre le joueur qui était censé définir une décennie au club après avoir dépensé 80 millions d'euros pour lui en 2019. Cependant, le fait que son salaire, juste en dessous de 25 millions d'euros par an cette année, rend une vente beaucoup plus attrayante pour les Blaugrana.

Deco a déjà décidé que si de Jong ne renégociait pas son contrat ou ne signait pas de prolongation, il chercherait à le vendre. Cependant, le problème le plus important pour Barcelone est que ses meilleurs joueurs, y compris Ronald Araujo, sont prêts à quitter le club. Cela risque de torpiller le projet de Joan Laporta si les joueurs ne voient plus le club comme un endroit où ils peuvent atteindre leurs objectifs.