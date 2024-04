Real Madrid : Endrick ne fera pas comme Rodrygo et Vinicius

La quête de Kylian Mbappé et d'Alphonso Davies par le Real Madrid a presque fait oublier qu'Endrick Felipe rejoindra finalement le club cet été.

Un accord a été conclu avec Palmeiras en 2022, mais il n'a jamais pu rejoindre le club en raison des règles de la FIFA.

Cependant, il aura 18 ans en juillet, ce qui signifie qu'il pourra rejoindre le club très bientôt. Les dirigeants du Real Madrid sont très enthousiastes à l'idée de l'arrivée d'Endrick, et l'entraîneur principal Carlo Ancelotti en fait partie.

Le manager italien a l'intention d'avoir l'international brésilien dans son effectif pour le début de la saison prochaine, Sport rapportant qu'il n'est pas prévu qu'il débute à la Castilla, comme ce fut le cas pour Vinicius Junior et Rodrygo Goes lorsqu'ils ont rejoint le club en 2018 et 2019 respectivement.

L'été sera chargé pour Endrick. Il devrait rejoindre le Brésil pour la Copa América, avant de rejoindre le Real Madrid peu après son 18e anniversaire. Sa carrière au sein du club pourra alors enfin commencer.