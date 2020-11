Barça, Koeman s’explique sur Messi

L’entraineur blaugrana a dévoilé la raison pour laquelle il a laissé Lionel Messi au coup d’envoi du match face au Betis.

Ce samedi, et pour la première fois depuis septembre 2019, Lionel Messi a démarré une rencontre du Barça sur le banc. L’Argentin n’a disputé que la seconde période de la partie face au Bétis. Pourquoi ce choix ? Ronald Koeman en a dévoilé la raison au coup de sifflet final.

Alors que son adjoint avait fait savoir que l’Argentin n’était « pas totalement frais physiquement », le coach néerlandais a fourni une autre raison aux journalistes : « Nous avons parlé hier et il a dit qu'il avait terminé le match contre le Dynamo avec un peu de douleur, qu'il n'était pas dans les meilleures conditions pour jouer depuis le début et qu’il valait mieux le laisser sur le banc et faire appel à lui si on a besoin de lui. C’est ce qui s’est passé ».

Entrer sur le terrain comme remplaçant a manifestément inspiré La Pulga, puisqu’il s’est rendu auteur de deux buts dans cette rencontre contre le Bétis. Il a notamment signé sa première réalisation dans le jeu depuis environ trois mois.

Messi a été incorporé à la place d’Ansu Fati. La sortie de ce dernier était due à une blessure. "Il a ressenti de la douleur à la mi-temps et nous ne voulions pas prendre de risque, c'est pour cela que le remplacement", a confié Koeman à propos de l’international espagnol.