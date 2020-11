Barça, Koeman a un joueur intouchable et ce n'est pas Messi

Le coach batave du Barça n'a répété son onze de départ qu'une seule fois lors de ses 10 matchs en charge, contre au Camp Nou et à l'extérieur au , qui étaient les deux premiers matchs de la saison 2020/21.

Déjà, jusqu'à 22 joueurs ont joué au moins une fois cette saison. Mais certains joueurs sont toujours présents dans l'équipe sous Koeman.

Et aucun membre de l'équipe n'est autant favorisé que Frenkie de Jong, qui avait également travaillé sous l'entraîneur avec l'équipe nationale néerlandaise.

De Jong est en effet le seul joueur de l'équipe qui n'a pas été remplacé dans le XI, et ses 890 minutes jusqu'à présent constituen le plus grand total au sein de l'effectif professionnel.

