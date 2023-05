Barça, Jordi Alba a pris sa décision

Le défenseur du FC Barcelone Jordi Alba a confirmé qu'il quitterait le club après 11 saisons au Camp Nou.

Mercredi matin, on apprenait qu'Alba allait quitter le club, ce qui, quelques heures plus tard, a été confirmé par le joueur et le club.

Alba a quitté le club en tant que jeune joueur, passant par le Gimnastic de Tarragone, Cornella, puis Valence, avant de rejoindre Barcelone à l'été 2012.

Il a remporté 17 trophées, dont 6 titres de Liga, une Ligue des champions et 5 Copa del Rey, au cours de ses 11 années au club. Au cours de sa carrière, il a disputé 458 matches, inscrit 29 buts et délivré 99 passes décisives, des chiffres qu'il pourra augmenter contre le Celta Vigo et le Real Majorque d'ici la fin de la saison.

Alba a remercié sa famille pour son soutien, ainsi que les supporters, le club, les présidents, les joueurs et le personnel du club pour lui avoir permis de réaliser son rêve d'enfant en jouant pour son équipe, le FC Barcelone.

Dans un communiqué, le FC Barcelone a confirmé son départ et l'a remercié pour sa relation toujours positive et amicale avec tous les membres de la famille barcelonaise. Bien qu'il soit parfois controversé sur le terrain, il est apprécié par beaucoup au sein du club.

Le contrat d'Alba sera résilié d'un commun accord avec le club, certaines sources affirmant qu'il renoncera à la moitié du salaire qui lui était dû à l'époque. Les Blaugrana tentent de réduire leur masse salariale, ce qui constitue un grand pas en avant.

Comme Sergio Busquets, il fera ses adieux au Camp Nou pour la dernière fois en tant que joueur dimanche contre Majorque. Les deux hommes resteront dans l'histoire du FC Barcelone comme deux des meilleurs, voire les meilleurs, à leur poste. Alba, âgé de 34 ans, a été une constante au cours de la dernière décennie, parfois inarrêtable - en particulier lorsqu'il combine avec Lionel Messi.