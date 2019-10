Barça-Inter 2-1, le Barça renverse l'Inter grâce à Suarez

Le FC Barcelone recevait l'Inter pour un choc en Ligue des champions ce mercredi soir.

Le Barça a souffert ce mercredi soir face à une équipe de l' bien mieux organisée en première période. Le Barça a été décevant, un peu dans la lignée de sa production face au pour son entrée en lice dans cette 2019-2020 qu'il ambitionne de remporter.

Dès l'entame, Lautaro Martinez a rapidement fait douter les Catalans en ouvrant le score. L'attaquant argentin profite d'un cafouillage dans le camp Blaugrana pour passer Lenglet et marquer d'un tir croisé du gauche.

Dans la foulée et face à un Barça dominé, Candreva s'est vu refuser un but pour un hors-jeu. On retrouvera aussi, toujours en première période, un Lautaro Martinez dangeureux de la tête, mais cette fois, Ter Stegen intervient.

0-1, le score au repos pour un Barça déboussolé, qui finira tout de même par recoller à l'heure de jeu. Arturo Vidal, entre comme remplaçant, cherche Luis Suarez. Le Pistolero réussit une volée pleine d'équilibre qui ne laisse aucune chance à Samir Handanovic.

Le salut viendra de nouveau de Suarez pour le Barça à 5 minutes du terme, l'Uruguayen efface son compatriote Godin sur un service de Messi avant de tromper de nouveau Handanovic.

2-1, score final, le Barça s'impose dans la douleur, mais n'a pas été rassurant dans le jeu.