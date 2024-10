Barça : Hansi Flick refuse la venue d'un milieu de terrain

À la fin de la saison dernière, il semblait clair que Barcelone allait donner la priorité au milieu de terrain comme l’un des secteurs à renforcer.

Beaucoup estimant qu’ils n’avaient pas encore correctement géré le départ de Sergio Busquets. Le club était du même avis, mais pas le manager Hansi Flick.

Le manager allemand a fait confiance à Marc Bernal, 17 ans, dès le début de la saison, et depuis sa blessure au ligament croisé antérieur, il a placé sa confiance en Marc Casado. Flick a stoppé tout mouvement pour chercher un nouveau milieu défensif, selon Sport, estimant qu’avec Bernal, ils ont une réponse à long terme à ce poste. Pour cette saison, Flick pense qu’il a suffisamment de couverture avec Casado, Frenkie de Jong, Eric Garcia et Andreas Christensen à ce poste.

L'article continue ci-dessous

Le directeur sportif Deco a étudié la signature d’Amadou Onana d’Aston Villa avant qu’il ne rejoigne les Villains, et de Mikel Merino d’Arsenal, mais ils n’ont pas eu les fonds suffisants. Le Portugais s’intéresse également à Carney Chukwuemeka et Romeo Lavia à Chelsea, qu’il avait envisagés pour des prêts potentiels, mais il semble que le club ne fera aucun transfert à ce poste.

C’est certainement une remarquable démonstration de confiance envers Bernal, qui n’a joué que quelques matchs en équipe première, et même envers Casado. L’échantillon de ce dernier est beaucoup plus large, mais le club l’a également considéré comme potentiellement superflu au début de l’été. Avec le retour en forme de Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez et Dani Olmo, il sera intéressant de voir s’il conservera sa place dans les semaines à venir.