Barça, Griezmann s'exprime enfin et évoque Messi ainsi que Dembélé

Antoine Griezmann a dit ses premiers mots en tant que joueur du Barça et a forcément été sondé sur Leo Messi.

Le a recruté Antoine Griezmann en payant sa clause de 120 millions d'euros, s'attirant au passage l'ire de l' qui en réclame 80 de plus, le club madrilène ayant saisi la FIFA au passage.

Antoine Griezmann et Barcelone, l'histoire est lancée. pic.twitter.com/IJqVIQ9xqd — Goal (@GoalFrance) 13 juillet 2019

En attendant le dénouement de cette affaire, le champion du monde Français a été présenté officiellement et a dit ses premiers mots en tant que Culé. Il a naturellement été questionné sur son plus illustre nouveau coéquipier, Leo Messi, dans des propos accordés à Barça TV :

"Je suis ici pour aider"

"Je suis très enthousiasmé à l'idée de le voir. Je suis vraiment très heureux d'être ici", a d'abord commenté le champion du monde français avant de dévoiler ses objectis pour la saison prochaine avec sa nouvelle équipe :

"Le Barça est un grand club, je suis là pour l'aider à devenir encore plus grand. Je suis impatient à l'idée de jouer au Camp Nou et j'espère pouvoir remporter énormément de trophées (...) Je suis quelqu'un qui aime s'amuser sur le terrain. J'espère pouvoir apporter beaucoup de joie à mes coéquipiers et aux supporters", estime-t-il.

Griezmann va retrouver de vieilles connaissances au Barça, lui qui dit avoir hâte de voir "Ousmane [Dembélé] et Sam [Umtiti], j'ai une très bonne relation avec eux et j'espère que nous allons avoir du succès ensemble".