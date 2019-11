Barça, Griezmann n'a « aucune explication logique »

Antoine Griezmann s'est exprimé zone mixte après la défaite de Barcelone contre Levante samedi après-midi.

Le Barça menait au score en premièe période à levante après un pénalty obtenu et transformé par Leo Messi, mais s'est fait renverser dans le deuxième acte pendant 7 minutes de folie.

Levante-Barça 3-1, le Barça chute à Levante

Griezmann a du mal à se l'expliquer : « Il n’existe aucune explication logique à ces sept minutes et c’est peut-être la chose la plus inquiétante. Nous devons regarder ce que nous avons mal fait et l’améliorer. », a dit le joueur français dans des propos relayés par Marca.

Le jeu, l'attitude, le Barça a forcément péché quelque part. Voire partout : -"Ce pourrait être un peu de tout. Nous n'étions pas à la hauteur. Il y a trois buts en moins de dix minutes. Ce pourrait être le football, ou l'attitude, cela peut arriver dans un match. Vous devez faire en sorte que cela ne se reproduise plus."

Critiqué sur le fait qu'il défend souvent plus qu'il n'attaque, le Français a retourné les critiques en compliment : « C'est grâce à Cholo (Diego Simeone, ndlr), il m'a appris tout ça. Je suis ici pour aider l'équipe. »