Barça, Griezmann impatient de jouer avec Messi : "Je regarde des vidéos de lui"

Antoine Griezmann pense sans arrêt au moment où il pourra enfin jouer en compagnie de Leo Messi.

Dans un entretien publié dans le quotidien catalan Sport, Antoine Griezmann dévoile son impatience de jouer aux côtés de Leo Messi : "J'y pense tout le temps, quand je suis au lit, à l'entraînement... Je regarde des vidéos de lui et j'imagine comment on pourrait jouer ensemble. Je sais que ça va très bien se passer."

Antoine Griezmann attend toujours l'appel de bienvenue de Messi

Pourtant, aux dernières nouvelles, La Pulga n'a pas encore appelé le Français pour le féliciter de son transfert et lui souhaiter la bienvenue comme a pu le faire Luis Suarez.

Autre sujet chaud de l'actualité barcelonaise, le retour espéré de Neymar. Antoine Griezmann n'est absolument pas contre, même si les places déjà très chères sur le front de l'attaque du Barça, deviendraient encore plus onéreuses :

"C'est un joueur de classe mondiale, un top joueur, donc il pourrait trouver sa place sans problème", considère le champion du monde, qui pour finir a adressé la colère des fans du Barça à son égard, eux qui lui reprochent encore son fameux documentaire #LaDecision où il avait fait de sa décision de rester à Madrid la saison dernière un documentaire de télé-réalité :

"Je peux comprendre que certains fans soient en colère contre moi. Mais je vais essayer de les faire changer d'avis en marquant des buts et en délivrant des passes décisives. Je suis impatient d'établir une relation forte avec eux, pour qu'ils prennent du plaisir à me voir jouer, et que j'en prenne à jouer pour eux", a-t-il confié.