Barça : Griezmann "ignoré" par Messi et Suarez ?

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann semble isolé au sein de l'attaque des Blaugrana.

Antoine Griezmann n'oubliera pas ce 29 octobre, lorsque le a facilement dompté Valladolid (5-1) dans le cadre de la 11e journée de , et qu'il a dû attendre la 63e minute de jeu pour sortir du banc des remplaçants.

Ils font même un toro contre Griezmann pic.twitter.com/PSbFR0vA6c — Sam (@TheSam17) October 31, 2019

Ce jour-là, le champion du monde s'était même agacé - sans le manifester outrageusement - de ne pas recevoir le ballon lors d'une action abondamment partagée sur les réseaux sociaux. Et ce type de vidéos se multiplient depuis le début de saison.

L'entraîneur du numéro 7 des Bleus, Ernesto Valverde, a quant à lui commenté la situation avec une certaine distance. "C'est un joueur qui a tout de même joué régulièrement depuis le début de saison. Sur le dernier match, j'avais envie de faire un changement. Je n'aime pas parler de titulaire indiscutable, s'il veut jouer, il doit répondre aux attentes", avait déclaré le technicien espagnol en conférence de presse il y a quelques jours.

L'article continue ci-dessous

Reste que pour se mettre en évidence, Antoine Griezmann a encore besoin de développer sa complicité technique avec Lionel Messi et Luis Suarez. Et pour l'instant, elle ne saute pas aux yeux sur le terrain.

La presse - espagnole et française - estime même que ce manque de connivence reflèterait les relations du Français avec les autres stars offensives en dehors des terrains. Ce dimanche, L'Equipe relaie ainsi les propos d'un habitué du centre d'entraînement du club catalan. "Griezmann ? Ils l’ignorent". Reste à savoir si Messi et Suarez se montreront un peu plus loquaces avec Antoine Griiezmann pour todre le cou à ces rumeurs.