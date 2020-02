Barça - Getafe 2-1, le Barça se fait peur mais s'impose

Grâce notamment à un nouveau but de Griezmann, le Barça a dominé Getafe ce samedi sur la plus courte des marges (2-1).

Le a fait le plein de points ce samedi lors de la réception de au Camp Nou (2-1), revenant provisoirement à la hauteur du en tête de la . Mais, il ne s’en est pas fallu de beaucoup pour que les Catalans essuient une nouvelle contre-performance sur la scène nationale. Ils peuvent pour cela remercier les deux buteurs du jour, mais aussi et surtout Marc-André Ter Stegen.

A un quart d’heure de la fin (74e), et alors que l’écart n’était que d’un seul but, le gardien allemand a réalisé un arrêt monumental sur sa ligne pour préserver la victoire des siens. D’un arrêt en trois temps, il a empêché Angel, le joueur qui aurait pu évoluer dans le camp d’en face aujourd’hui, d’égaliser sur une reprise de près. Un sauvetage qui s’est avéré être primordial.

Griezmann a loupé le break

Jusqu’au bout, le Barça est resté donc à la merci d’un deuxième but de Getafe, après celui concédé à la 66e de la part de…Angel. La faute notamment à Antoine Griezmann. L’attaquant français a raté deux énormes opportunités d’assurer le break. A la 74e, puis à la 78e, il a manqué le cadre alors que celui-ci lui était grand ouvert. Une inefficacité qui ne lui ressemble pas.

Et on ne peut pas dire que l’international français n’était pas en confiance. En première période, c’est lui qui avait donné l’avantage aux siens d’un joli piqué suite à un service sublime de Lionel Messi (33e). Une réalisation qui a libéré les siens, puisque Sergi Roberto marquait le second six minutes plus tard. Deux buts annonciateurs d’une partie à sens unique, mais la seconde période a donc été nettement moins séduisante de la part des Catalans. La sortie de Jordi Alba, qui garnit la longue liste des blessés du club, pourrait expliquer ce surprenant blackout.