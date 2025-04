Barça - Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un autre quart de finale palpitant de C1 ! Le Barça, invincible en 2025, reçoit Dortmund, finaliste sortant. Choc de styles et d'ambitions à Montjuic.

Le Barça peut-il continuer à tout écraser sur son passage ? Invincible en 2025 et rêvant ouvertement d'un triplé historique, le FC Barcelone de Hansi Flick accueille ce mercredi soir (21h00) à Montjuic le Borussia Dortmund, finaliste malheureux l'an passé mais en difficulté cette saison en championnat. C'est le premier acte d'un quart de finale de Ligue des Champions qui oppose un favori en pleine confiance à un spécialiste des épopées européennes.

Le Barça de Flick, une machine lancée à pleine vitesse

Vingt-deux matchs consécutifs sans défaite (dont 18 victoires !), une Supercoupe d'Espagne déjà en poche, une finale de Coupe du Roi en ligne de mire et ce quart de finale de C1 : le Barça version 2025 est impressionnant de maîtrise. Hansi Flick, invaincu en six confrontations face au BVB dans sa carrière, semble avoir redonné une "nouvelle dimension" à cette équipe, particulièrement redoutable offensivement sur la scène européenne (32 buts marqués). Avec les retours attendus de Raphinha et Lewandowski dans le onze de départ après avoir été ménagés contre le Betis, et une confiance au sommet – « J'ai pleinement confiance en l'équipe, qui que ce soit qui joue », assure Flick –, les Blaugrana abordent ce choc avec de solides certitudes.

Dortmund : l'Europe comme refuge, Kovac face à Flick

Le Borussia Dortmund arrive à Barcelone avec un tout autre visage. Décevant en Bundesliga (seulement 8ème), le club de la Ruhr se transcende en Ligue des Champions, comme l'a prouvé sa place de finaliste la saison dernière. L'Europe est probablement sa seule chance de regoûter à la C1 l'an prochain. Le défi à Montjuic s'annonce cependant colossal, d'autant que le BVB est privé de joueurs majeurs comme Schlotterbeck et Sabitzer (blessés), ainsi que Gross (suspendu), et que son bilan en Espagne est historiquement faible (3 victoires en 20 déplacements). Ce match sera aussi marqué par le duel tactique inédit entre Hansi Flick et Niko Kovac, qui furent collaborateurs au Bayern.

Premier acte à Montjuic : la prudence reste de mise

Même si le Barça s'est déjà imposé 3-2 en Allemagne lors de la phase de ligue et part grand favori, Hansi Flick refuse tout excès de confiance et appelle à la prudence : « On peut rêver, mais il faut garder les pieds sur terre ». Les Catalans devront se méfier de la vitesse des attaquants du BVB en contre-attaque, incarnée notamment par Serhou Guirassy (10 buts en C1). Dans ce premier round, le génie de Lewandowski, souvent décisif face à son ancien club, pourrait une nouvelle fois faire pencher la balance du côté barcelonais.

Sur quelle chaine regarder Barcelone vs Borussia Dortmund ?

📍 Région / Pays 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France Canal+ Foot MyCanal 🌍 MENA BeIN Sports MENA 2 BeIN CONNECT / TOD 🇪🇸 Espagne Movistar+ M+ 🇺🇸 États-Unis CBS Sports Golazo Paramount+ 🇧🇪 Belgique RTBF RTBF Auvio 🌍 Balkans Arena Premium 1 Arena Sport / Arena Cloud 🇩🇪🇵🇹 Allemagne / Portugal DAZN DAZN App 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1 Digi Online 🇵🇱 Pologne Canal+ Sport Extra 1 Canal+ Online

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de quart de finale de l'UEFA Champions League entre Barcelone et le Borussia Dortmund se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, en Espagne.

Il débutera à 21h00 le mercredi 9 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Barcelone

Raphinha devrait retrouver une place de titulaire après avoir été ménagé ce week-end. Il devrait composer un trio offensif redoutable aux côtés de Lamine Yamal et de l’ancien buteur du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski.

En défense, Iñigo Martínez pourrait faire son retour, mais Dani Olmo reste indisponible en raison d’un problème musculaire. Hansi Flick devra également se passer de Marc Casado, Marc Bernal et du gardien Marc-André ter Stegen, tous blessés. C’est donc Wojciech Szczesny qui gardera encore une fois les cages.

Infos de l'équipe de Borussia Dortmund

Initialement attendu de retour après suspension, Nico Schlotterbeck ne rejouera finalement pas de la saison : le club a annoncé lundi qu’il souffre d’une déchirure du ménisque au genou gauche.

Par ailleurs, Marcel Sabitzer est toujours à l’infirmerie, tout comme Niklas Süle, Cole Campbell, Filippo Mane et Ayman Azhil.

Bonne nouvelle en revanche : Yan Couto a purgé sa suspension européenne et sera de retour dans le groupe. En attaque, c’est Serhou Guirassy qui devrait être aligné en pointe.

La forme des deux équipes

Face-à-face