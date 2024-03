Barça, deux recrues confirmées avant l'été

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fait la lumière sur l'avenir des joueurs prêtés Joao Felix et Joao Cancelo avant l'été.

Laporta est convaincu que Félix et Cancelo, actuellement prêtés respectivement par l'Atlético de Madrid et Manchester City, resteront des joueurs du FC Barcelone au-delà de la saison actuelle, même s'il ne s'agit pas d'un contrat permanent. Malgré le désir des Blaugrana de signer des baux permanents pour les deux joueurs, des contraintes financières pourraient empêcher le club de finaliser ses recrutements.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Laporta a déclaré : "Je pense qu'ils vont continuer. J'espère que l'Atlético de Madrid ne s'opposera pas à ce que Joao Felix continue avec nous et je pense que City ne s'y opposera pas non plus. Nous avons un agent qui travaille sur le sujet, Jorge Mendes, et il sait que nous avons l'intention de continuer avec les joueurs. Ce que je ne peux pas vous dire maintenant, parce que cela dépendra beaucoup des montants, c'est si nous allons les signer ou prolonger le prêt. Il s'agira certainement d'une prolongation du transfert, en fixant déjà un prix."

Felix et Cancelo, se queda !

Laporta s'est montré prudent lorsqu'il a évoqué l'avenir d'Ansu Fati, qui se bat pour gagner des minutes de jeu à Brighton. "Ansu est suivi par Bojan (Krkic)", a-t-il déclaré. "Vous savez déjà que Bojan, en plus de s'occuper des joueurs qui viennent de la carrière et qui sont dans la dynamique de l'équipe première mais qui ne font pas encore leurs débuts mais qui viennent s'entraîner, s'occupe aussi des joueurs que nous avons en prêt."

"Aller les voir, discuter avec eux, voir comment ils vont. Fati, Lenglet... Il y a une série de joueurs qu'il suit. Ansu s'est blessé, il s'est rétabli, il a connu une série de vicissitudes et nous verrons à la fin de la saison ce qu'il en est. En principe, il doit revenir par contrat, mais on verra, on verra."