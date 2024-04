Barça : départs confirmés cet été

Barcelone va devoir vendre cet été, et même si les ventes seront dictées par les offres sur la table, il y a une voie préférentielle.

On s'attend à ce qu'au moins une grande star prenne la porte, et bien que Barcelone ne veuille pas vendre ses meilleurs joueurs, il pourrait y en avoir plus - surtout s'il veut faire des recrutements cet été.

La semaine dernière, il a été révélé que Frenkie de Jong, bien qu'il souhaite toujours rester au club, est plus ouvert à une sortie qu'il ne l'était les années précédentes. Pour beaucoup, cela signifie qu'il n'est plus impossible pour le Néerlandais de partir cinq ans après son arrivée. Diario AS affirme également que le FC Barcelone préférerait vendre de Jong plutôt que Ronald Araujo ou Raphinha.

L'article continue ci-dessous

L'Uruguayen et de Jong ont tous deux fait l'objet d'un intérêt de la part du Bayern Munich, mais en fin de compte, le FC Barcelone ne sera probablement pas en mesure de choisir. On pense que la priorité du FC Barcelone cet été est de signer un pivot au milieu de terrain, pour mieux compléter les options dont il dispose.