Barça : Deco confirme pour Rashford et Luis Diaz

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a évoqué les options possibles pour améliorer son effectif cet été sur le marché des transferts.

Son objectif, comme il l'a clairement souligné, était de conserver la qualité déjà présente au Barça avant d'entrer sur le marché des transferts.

Le poste de gardien de but est l'un des points qui fait l'objet de vifs débats, avec Wojciech Szczesny inconstant en fin de saison et des doutes sur la forme de Marc-André ter Stegen ces dernières saisons.

« Nous avons deux gardiens, Tek et Marc, et nous devons également voir ce que décidera Inaki, car il lui reste un an. Nous devons en envisager un autre en raison d'un problème d'âge. Joan Garcia ? Je n'ai que peu de connaissances en matière de gardien de but, mais il est vrai que nous travaillons au sein du département de recrutement pour nous améliorer. Joan est un bon gardien de but », a déclaré Deco à RAC1 lors d'une longue interview, relayée par MD.

Dernière information en provenance de la capitale catalane : Joan Garcia, de l’Espanyol, est apprécié du FC Barcelone et bénéficie d’une clause libératoire de 25 millions d’euros. Cependant, le club prévoit de poursuivre avec Szczesny et Ter Stegen la saison prochaine.

Le remplacement de Robert Lewandowski n’est pas une priorité

Deco a tenu à souligner que sa priorité absolue était les renouvellements de contrat avant de commencer à étudier les possibilités sur le marché des transferts.

« Notre priorité absolue est de renforcer nos effectifs. Nous allons probablement renouveler les contrats de Pedri, Gavi, Araujo et Raphinha, et nous ferons probablement de même avec Koundé. Quand on parle de recrutements, on pense souvent à ceux qui viennent de l’étranger, mais il faut comprendre que les renouvellements sont aussi des recrutements. »

« La chance, c'est que nous avons une équipe qui ne nous pose pas trop de problèmes la saison prochaine. Nous voulons d'abord améliorer notre situation à domicile, puis, si nous pouvons améliorer l'équipe, nous le ferons. Et ce que j'ai dit, c'est peut-être un attaquant avec un profil différent du nôtre.»

« Nous aimons Luis Diaz et Rashford, mais il ne faut pas parler des joueurs sous contrat. Pour moi, il est bien plus important d'améliorer notre situation à domicile.»

« Nico Williams a connu une saison irrégulière » – Deco

L'été dernier, leur cible principale était Nico Williams de l'Athletic Club, mais après que le président Joan Laporta a déclaré lundi qu'ils ne pensaient pas à lui, Deco a expliqué pourquoi.

C'est un excellent joueur. On l'a vu à l'Euro, mais cette année, il a été un peu plus irrégulier. Il faut trouver une équipe plus équilibrée. On se concentre sur ce qu'on a à domicile. On a renouvelé les contrats de Pedri, Gavi, Araujo et maintenant Raphinha. On a De Jong et Eric. La priorité, c'est à domicile. Si on peut progresser, on verra.

La saison dernière, on avait deux joueurs qui auraient pu améliorer l'équipe : Nico et Olmo. Dani a montré dès le début qu'il voulait venir au Barça, mais Nico n'est pas venu. C'est pour ça que les choses ont traîné et qu'au final, il n'est pas venu.