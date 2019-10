Barça, De Jong réussit un exploit à la Ronaldinho

Après seulement neuf matches de Liga, De Jong a été applaudi par les supporters locaux dans l'enceinte d'un adversaire.

Fait rare. Samedi, les supporters d' ont adressé une ovation à Frenkie de Jong après sa performance lors de la victoire 0-3 de Barcelone à Ipurua. Un exploit qui évoque celui de Ronaldinho à Santiago Bernabeu, applaudi par les fans du après une masterclass dans un Clasico en 2005.

Mané et le vote de Messi lors de The Best : "Un grand compliment"



"C’était un sentiment formidable. Je l’apprécie vraiment", a déclaré De Jong, un peu surpris des applaudissements qu’il a reçus, dans la presse espagnole au terme du match.

De Jong a été un cauchemar pour Eibar. Il était aux commandes lorsque le Barça a trouvé des espaces, il a joué des passes intelligentes et, surtout, montré qu'il avait une bonne entente avec Messi, lui dont la vision de jeu n'est plus à présenter.

L'article continue ci-dessous

Au Barça, la place de De Jong dans le onze de départ est garantie. Il a participé à tous les matchs officiels disputés par l'équipe. "Il donne beaucoup parce qu'il est un joueur très puissant. Il ne s'arrête jamais", a admis Ernesto Valverde.

À Ipurua, 90% des passes du Batave ont réussi à atteindre leur destination. Et qui plus est, sur les 45 passes réussies qu'il a distribuées, 40% ont été dirigées vers l'avant.