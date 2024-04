Barça : De Jong, le prix abusé

Suivi par le PSG, Frenkie de Jong est à vendre et le Barça a fixé son prix.

Le FC Barcelone a des décisions importantes à prendre cet été, et si Ronald Araujo semble être le joueur le plus clairement préparé à être la sortie sacrificielle, il y a toujours des rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone pourrait faire une troisième tentative pour vendre Frenkie de Jong cet été.

Selon Sport, le directeur sportif Deco souhaite recruter un milieu de terrain de qualité pour le poste de pivot, ce qu'il considère comme plus important que de conserver de Jong, et que ni le Néerlandais ni aucun de ses collègues n'ont été en mesure de réaliser au niveau souhaité.

De Jong vaut une fortune

Le Bayern Munich s'intéresserait à lui, bien qu'il soit préoccupé par son salaire, et le quotidien catalan affirme que le Paris Saint-Germain et des clubs de Premier League sont attentifs à sa situation. Barcelone serait prêt à vendre de Jong pour un montant de 70 millions d'euros ou plus. Cependant, même cette vente ne serait pas aussi avantageuse qu'elle en a l'air : en l'état actuel des choses, le FC Barcelone ne pourrait utiliser que 60 % du montant de la vente pour recruter de nouveaux joueurs. Les retards de paiement de salaire de l'ère Josep Maria Bartomeu doivent également être versés à de Jong, ce qui serait déduit de cette somme.

Les médias locaux affirment que de Jong n'excluait plus catégoriquement un départ, mais qu'il souhaitait rester. Comme ce fut le cas les étés précédents, à moins de convaincre le Néerlandais de partir, le débat sur ce qu'il faut faire de l'argent est nul et non avenu.