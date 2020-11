Barça - Daniel Alves : "La gestion du club a été de se prostituer"

Interrogé par la radio RAC1, l'ancienne gloire du club, remonté, n'y a pas été de main morte à l'encontre de l'ancienne direction du FC Barcelone.

Ancien du , aussi passé par le , la Turin ou encore le , Daniel Alves est un joueur réputé pour sa franchise. Personnalité originale, le Brésilien n'est en effet jamais le dernier à donner son avis tranché sur divers sujets d'actualité, et notamment sur le Barça et ses dirigeants.

"S’ils m’avaient traité comme je le méritais, je serais toujours au Barça"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le latéral droit n'est pas tendre avec l'ancienne direction du club. Bien au contraire. "Je ne suis pas quelqu’un qui lance des piques, mais je pense que la gestion du club a été de se prostituer. Peut-être que le président était mal conseillé, je ne dis pas que c’était uniquement la faute de Josep Maria Bartomeu", a ainsi confié le joueur parti de Catalogne en 2016, interrogé par la radio RAC1. Pour l'ancien du PSG, le Barça a simplement perdu sa philosophie, son identité.

"Le FC Barcelone est en train de changer de philosophie de club, c’est normal qu’il ait des problèmes. Pour moi, il a perdu de son identité et maintenant il va devoir affronter un long processus pour la récupérer. Je crois que le Barça ne veut être qu’un club commercial et ne fait que des affaires. Acheter et vendre. Quand vous faites ça, vous perdez votre identité. Je crois que c’est le problème du Barça", a ensuite estimé Daniel Alves, avant de revenir sur sa situation personnelle, mal gérée à l'époque.

"Ils m’ont laissé partir sans me parler, mais quand ils se sont retrouvés sans moyens pour recruter, ils ont couru après moi pour me proposer une prolongation. J’a pris ça comme un manque de respect. S’ils m’avaient traité comme je le méritais, je serais toujours au Barça aujourd’hui. J’ai proposé de revenir au Barça. Je serais revenu libre, mais ils n’ont pas eu les c… de reconnaître qu’ils s’étaient trompés", a-t-il asséné. Malheureusement, Daniel Alves n'est ni le premier ni le dernier ancien du club à fracasser ce dernier...