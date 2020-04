Barça - Dani Alves allume José Mourinho et le Real Madrid

L'ancien latéral droit du Barça a vivement critiqué le Real Madrid de José Mourinho dans les colonnes de Marca, visant notamment sa mentalité.

Aimant à trophées tout au long de sa riche carrière, Dani Alves évolue aujourd'hui à Sao Paulo, au . Ancienne gloire du , qu'il a quitté en 2016 pour rejoindre la Turin, l'auriverde est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste. Et ce ne sont pas ses adversaires qui diront le contraire... Justement, le a souvent endossé ce costume, et les affrontements se voulaient souvent tendus, notamment sous José Mourinho.

"Le Real de Mourinho ne savait pas perdre"

En effet, la rivalité entre le FC Barcelone de Pep Guardiola et le Real Madrid de José Mourinho était décuplée. La tension, sur le terrain comme sur les bancs, était palpable de part et d'autre, ajoutant du piment à des Clasicos déjà passionnants. Dani Alves est revenu sur cette période lors d'une interview accordée à Marca. Et visiblement, le latéral droit n'a rien oublié de cette rivalité, lui qui ne s'est pas privé pour allumer José Mourinho et son équipe de l'époque.

"Ma relation avec Mourinho n'a pas été bonne, mais ce n'était pas ma faute. Aussi, il n'a pas inventé le football ! On dirait qu'il y a uniquement ce qu'il gagne qui a de la valeur. La jalousie, c'est mauvais. C'est un grand coach, avec une grande équipe. Point à la ligne. Il a gagné beaucoup de trophées, mais je l'ai aussi fait, et beaucoup de joueurs du Barça aussi. (...) Il n'y qu'une 'Special One', et c'est Joana Sanz (sa femme, ndlr). Le Real de Mourinho ne savait pas perdre. Il jouait salement. Enfin... il n'avait pas d'autre choix que de le faire", a ainsi déclaré Dani Alves, visiblement inspiré. Nul doute que José Mourinho prendra le temps de lui répondre !