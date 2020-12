Barça : Ce candidat qui promet Mbappé... Et Haaland !

Emili Rousaud veut faire venir Kylian Mbappé et Erling Haaland au Barça s'il est élu président. Rien que ça.

Au Barça, il ya les candidats qui s'inquiètent pour l'avenir du club d'un point de vue économique. Et il ya les autres, les rêveurs. Emili Rousaud fait certainement partie de cette seconde catgorie.

Un mois après avoir annoncé qu'il souhaitait faire revenir Neymar au club, il a déclaré mercredi, lui qui était flanqué de son potentiel vice-président Josep Maria Minguella, qu'il voulait faire venir Kylian Mbappé ( ) et Erling Haaland ( ), s'il est élu le 24 janvier à la présidentielle du club catalan.

Pour réussir sin coup de force, Rousaud mise tout sur Minguella rappelant, dans les pages du quotidien catalan Mundo Deportivo : « Il nous a amené Maradona, Rivaldo, Messi ».

Autre candidat à la présidentielle du FC Barcelone, Agusti Benedito affirme qu'il fera appel à Monchi pour bousculer la politique de transfert "ridicule" du club, tout en admettant que la réticence persistante de Lionel Messi à signer un nouveau contrat et assurer son avenir au Camp Nou le trouble.

Ancien allié de Joan Laporta avant sa victoire électorale en 2003, Benedito s'est présenté à deux reprises sans succès à la présidence du club, lui dont le programme est diamétralement opposé à celui de Rousaud.

"En termes de direction sportive, à l'époque, nous parions sur Monchi et nous lui avons parlé aussi. Je pense toujours qu'il est parmi les trois premiers mondiaux et qu'il serait un ajout brillant. À l'époque, il semblait qu'il ne quitterait jamais Séville, puis il est allé en et est revenu. La première chose que je ferai si je suis président sera d'appeler Monchi et d'essayer de le convaincre. Neymar? Voyons comment ça se passe avec le Covid-19 ! Mais je ne suis pas sûr qu'il soit puisse y avoir un accord ni en 2021 ni en 2022", a ajouté l'ancien allié de Laporta.

"Je ne pense pas que ce soit le moment de signer ce genre de joueur et je ne suis pas pour Je pense que le le laissera partir non plus. Ils organisent la , l'investissement est énorme, ils ont un club de haut niveau du football mondial comme le PSG et je pense que non seulement ils essaieront de garder ce genre de joueurs, mais qu'ils iront aussi chercher de nouvelles recrues. Je pense que cet été, nous serons plus concentrés sur le fait de convaincre Messi de rester que sur le retour de Neymar", a ajouté Benedito.