Barça - Braithwaite : "Le Camp Nou m'apprécie pour ce que je suis"

Martin Braithwaite se dit prêt à relever le défi de la course au titre avec les Blaugrana, alors que la Liga s'apprête à reprendre cette semaine.

Arrivé cet hiver au Barça comme joker médical après la grave blessure de Luis Suarez, Martin Braithwaite s'est confié dans un entretien à Goal, à quelques jours de la reprise contre Majorque.

"Je me sens bien. J'attends ce moment depuis si longtemps, a-t-il tout d'abord confié concernant le retour à l'entraînement. Je suis heureux de travailler à nouveau avec l'équipe, cela me rend vraiment heureux. Cela me permet de me réveiller chaque jour pour faire un meilleur football."

Une arrivée plutôt inattendue, mais le joueur a su se faire adopter par le Camp Nou avant l'interruption. "Je me suis sentie très fier [d'avoir été choisi par le Barça, ndlr]. Je me suis dit que le travail était récompensé et cela m'a donné encore plus de motivation pour repousser les limites de ce que je peux faire dans ma carrière.

"Le soutien du Camp Nou ? Honnêtement, je ne sais pas. J'essaie d'être moi-même à 100% et quand je joue, j'essaie de regarder mon équipe et d'adapter mes capacités. Peut-être parce que je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, j'essaie juste d'être moi-même."

"Messi change beaucoup de choses"

Le néo-catalan a également évoqué le fait de jouer aux côtés de Lionel Messi, mais également Luis Suarez, qu'il était venu remplacer numériquement mais qui devrait être apte dès la reprise.

"Messi change beaucoup de choses, bien sûr. Il donne tellement de confiance à l'équipe parce qu'il peut faire la différence et il m'a aussi aidé personnellement à devenir un meilleur joueur grâce à ses conseils et à sa façon de voir le football. C'est vraiment une source d'inspiration.

"Je suis tellement heureux que Luis [Suarez] soit de retour parce que quand je suis venu ici, il était blessé et je n'ai pas joué avec lui. Je veux apprendre de lui, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde et je suis heureux qu'il soit de retour."

Enfin, celui qui a quitté précipitamment Leganès cet hiver espère que le club madrilène pourra se maintenir alors qu'il occupe actuellement la 19e place du championnat. "J'ai regardé leurs matchs et leurs résultats, en espérant qu'ils gagnent des matchs parce que je n'aime pas quitter un club comme cela, mais maintenant je suis concentré sur Barcelone. Je veux le meilleur pour mes anciens coéquipiers et mon ancien club."