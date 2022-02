Barça - Atlético (4-2), le Barça porté par ses vétérans

Le Barça a renoué ce dimanche avec le succès dans une grande affiche du championnat. Dans leur fief de Nou Camp, les Blaugrana ont pris la mesure de l’Atlético (4-2). Une belle et confortable victoire mais qui n’aurait sans doute pas été possible s’il n’y avait pas eu l’apport des vieux lieutenants de cette équipe.

Daniel Alves, comme au bon vieux temps

Après avoir encaissé un but rapidement de la part de Yannick Ferreira-Carrasco (8e), les Catalans se sont redressés et ce sont ses anciens combattants qui ont été les instigateurs de ce sursaut. Avec l'inusable Daniel Alves en chef de file.

Malgré ses 38 ans, le latéral brésilien a sorti un grand match jusqu’à la 70e minute et son expulsion pour une faute évitable. L’ancien parisien a été impliqué dans trois des quatre buts de son équipe. D’abord, il a servi idéalement Jordi Alba pour l’égalisation à la 10e minute, même si sur ce but c’est surtout ce dernier qui a fait l’essentiel du travail avec une demi-volée splendide qui a surpris le portier adverse.

Ensuite, et après que Gavi ait porté le score à 2-1 d’une reprise de la tête (21e), il était au départ du troisième but. Celui inscrit par Araujo de près, à la suite d’un retourné manqué par Torres. C’était deux minutes avant la pause (43e) et cette réalisation a beaucoup fait de bien aux Blaugrana.

En seconde période, ils sont revenus sur le terrain avec encore plus de mordant. Et il n’a pas fallu attendre longtemps dès lors pour les voir corser l’addition. A la 49e minute, Alves a trouvé la faille en exploitant d’un tir rasant un ballon trainant dans la surface. Il devenait à l'occasion le plus vieux buteur de l'histoire du Barça.

L'article continue ci-dessous

Un Atlético trop timoré

A 4-1, on pensait le match plié mais l’Atlético a su se ressaisir assez vite. A la 58e, Luis Suarez, l’ancien du Barça, réduisait la marque d’une tête de près. Il restait alors suffisamment de temps à jouer pour essayer de revenir, a fortiori en supériorité numérique, mais la bande à Xavi a bien resserré le verrou derrière pour préserver les trois points.

Pout une fois qu’ils tenaient un joli succès, les Blaugrana n’allaient pas le laisser filer. Et en gagnant, ils doublent les Colchoneros au classement pour se retrouver 4e. La mayonnaise commence à bien prendre du côté du Camp Nou et il faudrait certainement compter avec la bande à Xavi lors de cette seconde partie de saison.