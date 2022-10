Barça – Athletic Bilbao (4-0), Dembelé se réveille et porte le Barça

Ousmane Dembélé a signé une prestation exceptionnelle, ce dimanche lors de la victoire du Barça contre Bilbao en Liga (4-0).

Le FC Barcelone a poursuivi sur la lancée de sa victoire sur Villarreal en milieu de semaine en dominant l'Athletic Bilbao 4-0 au Camp Nou dimanche soir. Le Barça a contrôlé le match du début à la fin, a marqué quatre très bons buts grâce à une performance magistrale d'Ousmane Dembélé. L’international français a été impliqué dans tous les buts de sa formation.

Dembélé était époustouflant

Le Barça a pris son adversaire à la gorge d’entrée. Les Catalans ont même plié la partie avant la 22e minute en marquant trois buts : le premier est intervenu après qu'un tir d'Ousmane Dembélé a été repoussé par Unai Simón, et Robert Lewandowski a récupéré le rebond et a effectué un centre parfait dans la surface pour trouver le Français, qui a marqué d'une reprise de la tête.

Les deux buts suivants ont été inscrits grâce au duo de milieux défensifs Frenkie de Jong-Sergio Busquets. La paire a orchestré deux séquences de passes sensationnelles pour briser le pressing de l'Athletic et mettre les attaquants sur orbite. Les deux actions se sont terminées par une passe décisive de Dembélé et des buts de Sergi Roberto et Robert Lewandowski pour porter le score à 3-0.

Les 20 dernières minutes de la mi-temps n'ont pas donné lieu à beaucoup d'action, Bilbao ne parvenant pas à créer une attaque significative tandis que le Barça gardait le contrôle en conservant le ballon et en ne prenant pas de risques inutiles. À la mi-temps, le Barça avait une maitrise complète. Le match était plié, mais ce n’est pas pour autant que les locaux se sont reposés sur leurs lauriers.

Le Barça appliqué de bout en bout

Le Barça abordait la deuxième mi-temps de la même manière que contre Villarreal : avec l’idée de protéger son avance grâce à un football intelligent et ne pas permettre à l'adversaire d'espérer.

Les Blaugrana ont reculé quand il le fallait et ont donné le ballon aux visiteurs. Tout en manquant de créer une attaque digne de ce nom, l’Athletic a aussi laissé de grands espaces derrière pour que les Catalans puissent contrer.

Et le Barça s'en donnait à cœur joie en contre-attaque, se créant de nombreuses occasions face à une défense de Bilbao désespérée qui ne savait pas comment gérer la mainmise blaugrana. Mais le gardien Unai Simón a fait du bon travail en empêchant le Barça de marquer, jusqu'à la 73e minute où Dembélé a complété son triplé de passes décisives avec une passe à Ferran Torres, qui est sorti du banc pour marquer le quatrième et rendre la coupe pleine.

Le Barça a été contraint de jouer les dernières minutes à 10 après que Sergi Roberto se soit malencontreusement blessé à l'épaule, alors que Xavi avait déjà effectué ses cinq remplacements, mais l'équipe locale a réussi à garder son clean sheet, en grande partie grâce à deux dégagements de la ligne de but sur la même action par Sergio Busquets et Eric García.

Cette semaine, le Barça aura donc signé victoires consécutives et a battu deux bonnes équipes sur un score cumulé de 7-0 en l'espace de trois jours. C'était exactement la réaction dont cette équipe avait besoin après les événements peu glorieux de la semaine dernière, et Xavi a offert de bonnes réponses tactiques et a joué un rôle important dans ce rebond. Et le Real n’est qu’à trois points désormais.