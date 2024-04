Barça : Araujo n'en peut plus, départ programmé

Le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo a passé une semaine sous les feux de la rampe.

Il a été expulsé contre le Paris Saint-Germain lors de l'élimination du club en Ligue des champions. Il a ensuite alimenté les rumeurs d'une rupture entre lui et Ilkay Gundogan, suite aux commentaires de l'Allemand sur cette défaite.

Aujourd'hui, Araujo serait en négociations pour quitter le club. Ces événements ne sont pas liés, mais Lluis Canut a déclaré à Onze que les agents d'Araujo sont en pourparlers avec le Bayern Munich au sujet d'un contrat, si le club allemand conclut un accord avec Barcelone pour le recruter. Ils essaieront de se mettre d'accord avec Araujo avant d'entamer les négociations avec Barcelone. Tout aussi inquiétant pour les Blaugrana, bien qu'il s'agisse d'une opinion et non d'une information, mais Canut a expliqué que le prix pourrait être de 65 à 70 millions d'euros pour l'Uruguayen.

Araujo lui-même a commenté que les négociations de contrat se passent bien avec Barcelone, et affirme qu'il est heureux au club. Si la deuxième partie ne fait pas de doute, les discussions durent depuis des mois sans avancées concrètes. Son contrat avec le FC Barcelone se termine en 2026, et le club avait promis d'améliorer son salaire dès que possible. S'il n'est pas possible de trouver un nouvel accord avec Araujo, il serait logique de le vendre cet été, d'autant plus que le club se trouve dans une situation financière délicate.

Il y a peu d'autres joueurs de valeur que le FC Barcelone est prêt à vendre, ou qui sont prêts à quitter le FC Barcelone, et un accord pour le joueur de 24 ans semble de plus en plus probable.