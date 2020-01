Barça - Antoine Griezmann : "Je veux écrire l'histoire de ce club"

Auteur d'un doublé en Coupe d'Espagne cette semaine, Antoine Griezmann s'est confié sur ses ambitions en Catalogne. Et celles-ci sont élevées.

Double buteur face à Ibiza en Coupe d'Espagne plus tôt dans la semaine (1-2), Antoine Griezmann a sorti le d'une rencontre qui semblait bien mal embarquée. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Atlético de Madrid, le Français a répondu présent au meilleur des moments, alors que la blessure importante de Luis Suarez, couplée à l'arrivée de Quique Setien sur le banc, devraient lui permettre de s'imposer encore un peu plus.

Interrogé par la chaîne "La ", le natif de Macon s'est exprimé sur sa fierté d'évoluer sous les couleurs du Champion d' . ​"C'est une fierté, je suis très heureux d'être à Barcelone. Mon père est très heureux de voir son fils jouer à Barcelone. Je veux écrire l'histoire de ce club. Je dois travailler pour le faire, j'ai travaillé pour être important pour ce club", a d'abord expliqué l'attaquant aussi passé par la .

"Leo est le joueur le plus fort du monde​"

"J'espère m'améliorer à la fois dans les buts et les passes décisives. Je m'adapte, j'essaie d'apprendre le plus de tactiques possibles. Je me sens très bien, physiquement et mentalement. Je veux vraiment travailler. Je veux vraiment m'améliorer", a ensuite ajouté Antoine Griezmann, avant de se confier sur sa relation avec Lionel Messi. "Leo est le joueur le plus fort du monde et c'est agréable de partager le terrain avec lui. J'essaie de comprendre ses mouvements et de bien bouger quand il a le ballon pour avoir une meilleure connexion", ajoute le Champion du Monde 2018, avant de revenir sur ses années chez les Colchoneros.

"Les fans, Diego Simeone, mes partenaires, ce fût une belle expérience, jusqu'à aujourd'hui la meilleure de ma carrière. Maintenant je suis à Barcelone, le meilleur club du monde. C'est un nouveau défi, un jeu et un nouveau style, c'est pourquoi je m'installe petit à petit. Je pense que nous devons participer à toutes les compétitions, essayer de tout gagner". Pour tout gagner, nul doute que le FC Barcelone aura besoin d'un Antoine Griezmann à son meilleur niveau.