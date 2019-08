Barça, Ansu Fati "un talent jamais vu en 50 ans"

Le premier entraîneur d'Ansu Fati raconte qu'il n'a jamais vu un tel talent en 50 ans de carrière.

Ansu Fati a fait ses débuts dans l'équipe première de Barcelone dimanche contre le Betis à l'âge de 16 ans. Son tout premier entraîneur, José Luis Pérez Mena, qui travaillait avec lui à Séville, a déclaré le lendemain des débuts de Fati que dans toute sa carrière d'entraîneur, il n'avait jamais vu "quelqu'un comme lui".

S'adressant à l'agence EFE, le directeur de l'académie de football Herrera à Séville, qui a formé des joueurs qui ont par la suite joué pour des clubs professionnels en et au-delà, notamment à Barcelone, au et à l' , a souligné la force de caractère d'Ansu Fati.

"Avant le match, quand je lui ai parlé, il n'était même pas nerveux". Pérez Mena s'est rappelé de l'arrivée de Fati à l'académie de football en 2007. "En , il était habitué à jouer avec des ballons en chiffons, mais lorsqu'il a eu un vrai ballon pour la première fois, c'était incroyable de le voir".

Le jeune homme a eu un impact immédiat en jouant contre des garçons plus âgés que lui et en amenant des pisteurs de différentes équipes à se rendre régulièrement à Herrera pour le voir. "Cela fait 50 ans que je joue au football et je n'ai jamais rien vu de tel", a déclaré le coach.

"Il a une personnalité énorme, il n'a peur de personne et il suffit de le voir sur le terrain pour le constaté", a encore déclaré Pérez Mena.