Barça - Ansu Fati : "Je continue d'apprendre" de Lionel Messi

Buteur mardi soir lors de la large victoire face à Ferencvaros (5-1), Ansu Fati continue d'impressionner, lui qui n'est pas encore majeur... Promesse.

Mais où s'arrêtera Ansu Fati ? Plus les semaines passent, plus on découvre le talent de la jeune pépite du . Encore buteur mardi soir lors du large succès contre Ferencvaros (5-1) pour la première journée de la phase de groupes de , l'international espagnol, qui débute la saison en boulet de canon, a déjà inscrit son deuxième but en C1, lui qui n'est âgé que de 17 ans. Une soirée parfaite pour l'ailier, qui avait à coeur de savourer ce succès après la rencontre.

"Plus il y a d'esprit de compétition entre nous, mieux c'est"

"On débute avec une bonne victoire, il faut continuer comme ça. (Sur son but) C'est grâce à tous mes coéquipiers, ils me rendent les choses faciles. C'est une passe fantastique de Frenkie (De Jong) et je n'ai eu qu'à pousser le ballon", a expliqué Ansu Fati, au micro de Movistar, avant de se réjouir de la performance du secteur offensif.

"C'est bon pour l'équipe, ça veut dire qu'on est bien. Plus il y a d'esprit de compétition entre nous, mieux c'est. On en sort tous meilleurs. Messi, c'est toujours Messi. Il peut marquer dans n'importe quelle action. On est très heureux de l'avoir ici avec nous et je continue d'apprendre de lui", a ensuite ajouté Ansu Fati, désormais tourné vers le Clasico face au , samedi soir. "Je l'aborde avec un enthousiasme maximal. C'est un Clasico, j'ai toujours rêvé d'en disputer". Le rêve éveillé ne fait que commencer !