Balotelli marque son 50e but en Serie A

Lors du match SPAL-Brescia, l’ancien attaquant marseillais a mis sa 50e réalisation en Serie A italienne.

A 29 ans, et 12 ans après le premier, Mario Balotelli a inscrit ce dimanche son 50e but dans le championnat italien. C’était ce dimanche lors d’un déplacement avec son équipe de Brescia sur le terrain du . Un but précieux qui plus est puisqu’il a permis au promu de glaner son troisième succès de la saison, et le premier depuis le 12 octobre dernier.

« Super Mario » a fait la différence à la 54e minute d’un tir du droit après un ballon mal repoussé par la défense adverse. La cage adverse était désertée par le gardien et l’ex-buteur de Nice n’a pas eu de mal à conclure en cadrant tranquillement. Cette réalisation est aussi sa troisième depuis qu’il s’est installé en Lombardie en aout dernier.

La saison la plus prolifique de Balotelli dans l’élite italienne reste celle de 2013/2014. Lors de sa deuxième campagne avec l’ , il avait trouvé le chemin des filets adverses à 14 reprises en 30 matches. Depuis, les deux seules fois où il a franchi la barre des 10 buts, c’était en , avec l’OM puis à Nice.

Avec 50 buts, Balotelli reste quand même assez loin des meilleurs buteurs de l’histoire de la . Ils sont 84 à avoir marqué au moins deux fois plus de buts que lui. Et parmi les joueurs en activité, il ne fait même partie du Top 10. Paulo Dybala figure à la 10e place de classement avec 77 pions à son actif.