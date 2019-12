Ballon d'Or - Lionel Messi : "Quand Cristiano Ronaldo a égalisé, ça m'a fait un peu mal"

Premier joueur de l'histoire à avoir remporté six Ballons d'Or, Lionel Messi a reconnu que le fait d'être seul en tête est quelque chose qui compte.

Insatiable Lionel Messi. Désormais âgé de 32 ans, l'Argentin a remporté le sixième Ballon d'or de sa riche carrière, lundi soir, à Paris. En concurrence avec ceux qui avaient causé son malheur en mai dernier en demi-finale de Ligue des Champions, tels que les joueurs de Virgil van Dijk, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, c'est bel et bien le maître à jouer du qui a succédé à Luka Modric, gravant un peu plus son nom dans l'histoire du football.

À ce sujet, l'Argentin a révélé dans un entretien accordé à Football que le fait de compter un Ballon d'Or de plus que son éternel rival Cristiano Ronaldo est quelque chose qui compte, lui qui avait plutôt mal vécu le fait d'avoir été rattrapé par le Portugais il y a deux ans désormais.

"Quand Cristiano a égalisé, je dois reconnaître que ça m'a fait un peu mal"

"D'un côté, j'appréciais d'avoir cinq Ballons d'Or et d'être le seul dans ce cas-là. Quand Cristiano a égalisé, je dois reconnaître que ça m'a fait un peu mal. Je n'étais plus tout seul au sommet. (...) On est en concurrence et on traite d'égal à égal depuis dix ans. Je ne suis pas certain qu'on se rende compte que c'est quelque chose d'extraordinaire, qui restera dans l'histoire. Deux joueurs de ce calibre et qui sont en concurrence depuis tant d'années, ça n'est pas banal", a confié Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo sera-t-il en mesure d'aller chercher un sixième Ballon d'Or à son tour ? Au vue de ses récentes prestations avec la Turin, force est de constater que la marche semble peut-être trop haute désormais. Mais attention, l'ancien du a toujours fait preuve d'une ressource impressionnante.