Ballon d'Or: "Les joueurs africains ne sont pas respectés", d'après Eto'o

Samuel Eto'o s'est exprimé sur le Ballon d'Or et le fait que les Africains ne l'ont plus remporté depuis George Weah, il y a près de 25 ans.

Depuis George Weah, unique Africain vainqueur du prestigieux trophée individuel il y a près de 25 ans, aucun autre lauréat n'a été issu de ce continent, malgré des joueurs comme Samuel Eto'o, Didier Drogba ou Yaya Touré. L'ancienne star du Barça s'est exprimé à ce sujet dans des propos relayés par l'AFP.

Barça - Ansu Fati sur son avenir : "J’espère rester au Barça toute ma vie"

L'article continue ci-dessous

"Les médias occidentaux dominent sur nos médias africains, donc forcément il y a une influence. On apprécie plus le but de (Lionel) Messi", a estimé le Camerounais lors de cet entretien réalisé la semaine dernière à Paris, convaincu que "les joueurs africains ne sont pas respectés", "pas toujours appréciés à leur juste valeur".

Eto'o, 38 ans, dit n'avoir aucun regret par rapport au fait de ne jamais avoir décroché le fameux Graal individuel.

"Des regrets ? "Non, parce que j'ai gagné pleins de trophées, j'ai créé pleins de rêves et pour moi ça équivaut au Ballon d'Or. Par contre j'ai beaucoup de regrets pour mes jeunes frères qui sont arrivés après ma génération", a estimé le Camerounais.