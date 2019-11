Barça - Ansu Fati sur son avenir : "J’espère rester au Barça toute ma vie"

Lors d’une interview accordée à Barça TV, le jeune ailier a déclaré sa flamme au club catalan, qu'il a rejoint à l'âge de 9 ans.

Ansu Fati a d’ores et déjà marqué l’histoire avec le , et il devrait continuer de le faire à l’avenir. Lancé dans le grand bain par Ernesto Valverde cette saison, l’ailier gauche compte déjà 2 buts et 1 passe décisive en 7 matchs de … à seulement 17 ans.

Ou plutôt 16, car le natif de -Bissau a compilé ces statistiques avant de souffler sa 17e bougie jeudi dernier. Et il n’en avait que 9 lorsqu’il a rejoint le centre de formation du Barça, La Masia, en 2012. Combien en aura-t-il lorsqu’il partira ? Nul ne le sait, pas même l’intéressé.

"J’ai toujours voulu être ici. C’est mon objectif depuis le début et, si Dieu le veut, j’ai envie de rester ici toute ma vie", a déclaré la pépite récemment naturalisée espagnole au micro de la chaîne du club.

Fati, la tête sur les épaules

Et malgré son changement de dimension évident, Fati n’a pas pris la grosse tête. La preuve, ce dernier a échangé avec les caméras du club lors d’un évènement organisé pour l’équipe B du Barça, avec laquelle il devait normalement évoluer cette saison.

"Je suis tranquille avec tout ce qui m’arrive, j’essaye de faire les choses de manière normale. Les gars de la B sont aussi mes coéquipiers et je suis évidemment ce qu’ils font. Je passe toutes mes journées avec eux et rien ne changera parce que je joue dans telle ou telle équipe", a ajouté Fati, qui a décidément la tête bien ancrée sur les épaules malgré son jeune âge…