Ballon d'Or, Klopp voyait Van Dijk gagner

Pour Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, Virgil van Dijk méritait de remporter le Ballon d'Or.

L'entraîneur de , Jürgen Klopp, a affirmé ce mardi que « cela aurait été bien si Virgil van Dijk avait remporté » le Ballon d'Or au lendemain de l'attribution du trophée à Lionel Messi.

Messi : « Voir Ronaldo égaliser à 5 Ballons d’Or m’a fait mal »

L'argentin est, pour rappel, arrivé premier au classement des votes pour sept points seulement devant Virgil van Dijk pour le duel le plus serré de l'histoire.

« La décision est prise par les journalistes et c'est ainsi que les gens le voient. Ce n'est absolument pas un problème. Je le vois légèrement différemment, a affirmé l'entraîneur de Liverpool, ce mardi. Je ne me souviens vraiment pas d'une saison plus impressionnante pour un défenseur. Cela aurait aussi été bien si Virgil l'avait remporté. », estime ainsi Klopp en conférence de presse.