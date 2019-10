Ballon d'Or - Drogba dévoile sa petite préférence

Didier Drogba a dévoilé sa préférence pour le prochain lauréat du Ballon d'Or.

Ancien footballeur émérite passé notamment par l'OM et , Didier Drogba a été convié à dévoiler sa préférence pour le prochain lauréat du Ballon d'Or, lui qui regrette le manque de joueurs africains dans le palmarès de la récompense individuelle suprême.

L'Ivoirien aurait aimé voir un joueur africain soulever cette distinction internationale, ce qui n'a plus été le cas depuis l'année 1995:

"Cela aurait été possible bien avant. Il y a de nombreux joueurs qui ont bien représenté le continent africain, comme Samuel Eto’o. Ce qui est dommage c’est que lorsqu’on parle de joueur africain, on parle du continent, on ne parle pas d’un pays. On ne dira jamais Kylian Mbappe représente le continent européen. C’est un petit décalage qui est présent", a dit Drogba, arrivé 4e du classement en 2007, lui qui aimerait voir Sadio Mané sacré cette année :

"Pour la CAN, la , et le championnat. Ce qu’il fait en , très peu de joueurs sont capables de le faire", confie-t-il à Paris Match.

Pour rappel, Didier Drogba sera co-présentateur de la cérémonie du Ballon d’or, le 2 décembre prochain.