Qui est le joueur le plus lent de FIFA 20 ?

Goal vous fait découvrir les joueurs les plus lents de la dernière simulation footballistique, gardiens inclus !

La vitesse a longtemps été une partie importante du football et une partie importante de FIFA, et cela n’a pas vraiment changé dans FIFA 20: de nombreux joueurs ont choisi de miser sur les stars les plus rapides pour leurs équipes.

Cependant, les joueurs plus lents compensent généralement leur manque d'accélération et de vitesse dans d'autres domaines et peuvent être très utiles dans le jeu.

Goal répertorie les joueurs les plus lents de FIFA 20, gardiens de but et joueurs de terrain compris.

Les joueurs les plus lents de FIFA 20

Comme vous vous en doutez certainement, les joueurs les plus lents de FIFA 20 sont des gardiens de but, deux joueurs enregistrant un score de vitesse au sprint de 11.

Le joueur le plus lent de FIFA 20 est Horacio Ramirez, le gardien de but de l'Union Magdalena, avec un indice d'accélération de 14.

À titre de comparaison, le joueur plus rapide dans le jeu, Adama Traoré a une cote de vitesse de sprint de 97 et une accélération de 96.

Le gardien du Diego Altube est également considéré par EA Sports comme l’un des joueurs les plus lents au monde. Il fait actuellement partie de l’équipe senior du club en tant que troisième gardien, après avoir été promu depuis la a Castilla à la suite du prêt d’Andriy Lunin au .



FIFA 20: Les joueurs de champ les plus lents

Les trois joueurs de champ les plus lents de FIFA 20 sont tous des défenseurs centraux de plus de 30 ans.

Frode Kippe, âgé de 41 ans, est classé comme le joueur le plus lent du jeu.

Wes Morgan est le joueur le plus lent de la . Le défenseur de Leicester et de la a obtenu une cote de vitesse de sprint de 29, ainsi que le même score d'accélération dans FIFA 20, faisant de lui le quatrième joueur de champ le plus lent dans le jeu. Il s'en est même plaint sur les réseaux sociaux.





Nuri Sahin, du Werder Bremen, est le milieu de terrain le plus lent, tandis que le joueur de Chongqing Dangding, Wu Qing, est l'ailier le plus lent de FIFA 20 avec une vitesse de sprint de seulement 32.

Le buteur le plus lent de FIFA 20 n'est autre que Glenn Murray de , suivi de près par Fernando Llorente du Napoli. Les deux joueurs ont des scores de vitesse de sprint de 30 et 32 ​​respectivement.