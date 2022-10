Ballon d'Or : Une clause complètement dingue dans le contrat de Benzema

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est prêt à signer un nouveau contrat ce mois-ci.

Karim Benzema est favori pour remporter le Ballon d'Or plus tard en octobre et le média espagnol Revelo rapporte que le triomphe déclenchera également une option dans son contrat. Si le Français est élu Ballon d'Or, il verra son contrat prolongé et amélioré.

Le contrat actuel de Karim Benzema court jusqu'en 2023.

Hier encore, l'attaquant du Bayern Munich Sadio Mané a déclaré : "Honnêtement, je pense que Karim le mérite cette année. Il a fait une très, très bonne saison avec le Real, avec qui il a remporté la Ligue des champions... Il le mérite pleinement, donc je suis très heureux pour lui."