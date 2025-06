Ballon d'Or : Mbappé ne lâche rien

Kylian Mbappé a évoqué ses chances de remporter le Ballon d'Or cette saison

Mbappé a rappelé qu'il restait l'un des meilleurs joueurs du monde dimanche, en infligeant un but et une passe décisive à l'Allemagne. Le capitaine de l'équipe de France a assuré à son équipe la troisième place de la Ligue des Nations et a poursuivi sur sa lancée avant la Coupe du Monde des Clubs de cet été. Malgré une première saison mitigée à Madrid, il a remporté le Soulier d'Or européen et pourrait renforcer sa candidature au Ballon d'Or en cas de succès lors du tournoi de fin de saison prévu ce mois-ci.

S'exprimant après le match contre l'Allemagne, Mbappé a déclaré dans L'Équipe : « Ce n'est pas moi qui le décerne [le Ballon d'Or]. J'ai des opinions, et j'ai d'ailleurs eu des avis différents sur les derniers vainqueurs. Le seul trophée qui dépend uniquement de mes pieds, c'est le Soulier d'Or. Pour les autres, je ne vote pas. »

Mbappé ne lâche rien

Après le succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions le week-end dernier, Ousmane Dembélé est le favori actuel. Le coéquipier français de Mbappé devra faire face à une rude concurrence face à Lamine Yamal. Parmi les autres prétendants figurent Raphinha, Mohamed Salah et Desire Doué.

Mbappé s'envolera pour les États-Unis cette semaine pour rejoindre ses coéquipiers du Real Madrid avant la Coupe du Monde des Clubs. Les Merengues débuteront leur tournoi par un match contre Al-Hilal au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride. Ils affronteront également Pachuca et le RB Salzbourg en phase de groupes.