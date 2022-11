Ballon d'Or : une légende du foot n'a pas félicité Karim Benzema

Lauréat du Ballon d'or 2022, Karim Benzema n'a pas reçu le moindre message de félicitations de la part d'une légende du foot et ancien coéquipier.

Le 17 octobre 2022, Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or France Football devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne. L'attaquant français, qui joue au Real Madrid, est revenu sur l'obtention de ce titre dans l'émission Téléfoot, diffusée ce dimanche 13 novembre sur TF1.

Benzema a toujours rêvé du Ballon d'Or

« Exceptionnel. Devant ma famille, devant mes amis. Ce sera toujours gravé dans ma tête, en plus c'est Zizou qui me le remet. Donc, c'est une image forte. Je repense à tout, quand j'étais petit... de la joie. Je ne voulais pas arrêter le foot tant que je n'avais pas gagné le Ballon d'Or. J'ai toujours cru en moi, je savais qu'à un moment où à un autre avec mes qualités et mes ambitions je pourrai le gagner. C'est pour ça que les quatre dernières années, j'ai poussé, poussé encore pour aller chercher ce trophée », a confié Benzema.

Benzema a d'ailleurs une fois de plus rendu hommage à Zinédine Zidane, son idole de jeunesse et qui a été par la suite son entraîneur au Real Madrid : « Avec Zizou, on parle un peu d'être exemplaire et chaque fois quand on rentre sur un terrain de penser à tout ce qu'il y a autour et pas simplement qu'au ballon. »

Benzema attend toujours un message de Cristiano Ronaldo…

Lors de son entretien avec Téléfoot, le journaliste Fred Calenge lui a demandé si Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier au Real Madrid (de 2009 à 2018) lui avait « envoyé un petit message sympa » après son Ballon d'Or ?

La réponse de Karim Benzema a été pour le moins surprenante : « Non, je ne l'ai pas encore eu. Mais tranquille (rires) ». Cristiano Ronaldo sait désormais ce qu'il lui reste à faire.

