Ballon d'Or : la bombe au bras de Mbappé est une vraie star

Qui était la très belle jeune fille assise aux côtés de Kylian Mbappé au gala du Ballon d'Or ?

Kylian Mbappé est apparu seul lors de ce gala du Ballon d'Or 2022. Le buteur PSG est d'abord apparu seul sur le tapis rouge, mais à l'intérieur du théâtre de Châtelet, alors qu'il assis à côté de Thibaut Courtois d'un côté, l'on a aperçu de l'autre côté une femme exubérante en robe bleue. Quelques minutes après que ce cliché du joueur français soit sorti, les réseaux sociaux se sont enflammés pour savoir qui était la femme placée à côté de lui.

Eh bien, c'est Trinity Rodman. L'international français, qui figure parmi les 10 meilleurs joueurs du gala de ce Ballon d'Or, a semé le doute sur le fait que sa nouvelle petite amie soit la fille de Dennis Rodman, ou qu'il s'agisse simplement d'une question de protocole et de l'endroit où il a été affecté.

Trinity Rodmann, joueuse du Washington Spirit de la Ligue nationale féminine de football des États-Unis et de l'équipe féminine de son pays, était présente à ce gala du Ballon d'Or après avoir été nommée dix-huitième joueuse en 2022. Au-delà des rumeurs, on ignore s'il existe une quelconque relation sentimentale entre le joueur français et la fille du joueur légendaire de la NBA.

Kylian Mbappé Il est dans un moment délicat au niveau professionnel où différentes informations font état de son désir de vouloir quitter le club parisien.